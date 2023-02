Hóspede é estuprada dentro de hotel

Vitima estava fumando numa sacada quando foi rendida pelo criminoso

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma hóspede viveu momentos de puro terror nas mãos de um maníaco dentro do hotel onde estava, na madrugada do último dia 20. Ela foi rendida, levada para um quarto e estuprada durante quase uma hora. A terrível história ocorreu no município de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá. O acusado seria um pescador, mas ainda não foi localizado.

Os momentos que antecederam o estupro foram filmados. Eram 4h15. O circuito de câmeras do hotel registrou quando o homem e a vítima chegam a um dos corredores de apartamentos.

Ele parece escolher um quarto que estava aberto. É possível perceber o pavor da vítima, que é puxada pela roupa para dentro da acomodação no Hotel Paris.

Uma hora depois, por volta das 5h10, o criminoso é filmado pela câmera da recepção do hotel. Ele continua sem camisa, boné, e tenta deixar o prédio. No entanto, a porta da rua estava trancada.

Ele se dirige à recepcionista calmamente e pede que a porta seja aberta. Sem desconfiar do que havia ocorrido, a funcionária libera a saída.

A Polícia Civil foi chamada.

“Nossa primeira ação foi dar o atendimento de saúde à vítima. Ela foi levada para o hospital e está recebendo doses de um coquetel antiviral para prevenir possíveis doenças sexualmente transmissíveis”, explica o agente Rodrigo Kleinlein, do Ciosp de Oiapoque.

Cigarro

Em depoimento, a vítima de 23 anos contou que estava na sacada do hotel fumando um cigarro quando foi vista pelo criminoso que caminhava pela rua.

Ele decidiu entrar no hotel, que estava com a porta aberta, e não teve nenhuma dificuldade de chegar onde a vítima estava.

Depois do crime, policiais foram informados do barco onde o estuprador estava trabalhando, mas quando chegaram no porto a embarcação já tinha partido havia duas horas.

O delegado Bruno Luiz Almeida, coordenador do Ciosp, está no plantão, e deve solicitar apoio da Marinha.

“Esses barcos pesqueiros são obrigados a ter um transponder que transmite a exata localização deles”, explicou o agente.