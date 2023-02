Ibama apreende 2 mil caranguejos durante defeso no Amapá

Crustáceos foram capturados na Reserva Biológica do Lago Piratuba, no norte do Estado.

Da REDAÇÃO

Uma ação de fiscalização realizada pelo Ibama, em conjunto com o ICMBio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Amapá, resultou na apreensão de aproximadamente 2 mil caranguejos-uçá vivos na madrugada do último domingo (26).

Os animais haviam sido capturados durante o 2° período de defeso da espécie em mangue localizado na Reserva Biológica do Lago Piratuba, no município de Serra do Navio e carregados até a Vila do Sucurujú, no município de Amapá, a 360 km de Macapá, onde foram colocados em uma embarcação para deslocamento fluvial.

Durante a escolta do barco por agentes ambientais até o mangue, onde os animais seriam devolvidos à natureza, foi feita abordagem a uma segunda embarcação, carregada de madeira sem Documento de Origem Florestal (DOF). Cerca de 12 metros cúbicos de madeira foram apreendidos pela equipe de fiscalização.

O defeso do caranguejo-uça proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização da espécie Ucides cordatus em 11 estados: Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

A proibição abrange 3 períodos durante os quais ocorre a reprodução da espécie: 22 a 27 de janeiro, 21 a 26 de fevereiro e 22 a 27 de março.