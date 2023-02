Idoso morre em colisão entre embarcações no Rio Oiapoque

Acidente ocorreu no final da madrugada no leito do Rio Oiapoque, a 600 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um idoso morreu numa colisão entre duas embarcações no Rio Oiapoque, na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, a 600 km de Macapá, nas primeiras horas desta quinta-feira (2).

De acordo com relatório preliminar do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o acidente ocorreu por volta de 4h30, entre as embarcações Princesa 2 e Comandante Manuel II.

A embarcação em que Haroldo Vales da Costa, 75 anos, estava, navegava a caminho de São Jorge, cidade do lado francês, após partir da orla de Oiapoque, no lado brasileiro.

Segundo as informações iniciais, próximo à Ponte Binacional havia um barco de pesca ancorado no leito do rio, com as luzes apagadas. Ainda estava escuro e visibilidade era mínima. Quando o comandante da embarcação em que o idoso estava percebeu, já era tarde. A colisão foi inevitável.

Com o impacto, Haroldo foi arremessado e bateu a cabeça em um banco. Ele sofreu traumatismo craniano e morreu na hora. Ainda não foram divulgadas informações sobre outras eventuais vítimas. A ocorrência foi registrada pelo 12º Batalhão da PM do Amapá.