Bom dia! Uma velha frase diz que religião e política não devem se misturar. Se por um lado é verdade que a igreja não deve se envolver, os cristãos também não podem se eximir de escolher os melhores representantes do povo. Em II Crônicas 23 temos um exemplo do envolvimento de religiosos na escolha de representantes. Separação não quer dizer omissão. Acompanhe a análise e tenha uma ótima terça-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!