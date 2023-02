Apenas duas escolas disputaram o título

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Império do Povo é a campeã do Grupo de Acesso do Carnaval de 2023, e desfilará no Grupo Especial, em 2024. A apuração pela Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), na tarde desta quarta-feira (22), foi diferente com a ausência de uma escola desclassificada. Por isso, apenas a Império do Povo e Império da Zona Norte disputaram os pontos do júri.

A campeã de 2023 obteve 180,8 pontos. A escola teve três notas 10 para a bateria. A apuração ocorreu no Sambódromo.

A Embaixada de Samba Cidade de Macapá, também do Grupo de Acesso, chegou foi desclassificada por atraso excessivo para o início do desfile. O regimento já prevê a punição máxima quando o tempo é extrapolado em 10 minutos. No caso da Cidade de Macapá, o atraso ultrapassou 40 minutos.

A Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo é a única agremiação de Santana que desfila no Sambódromo.

Após dois anos sem carnaval, a escola voltou para a avenida com o enredo “A vida é um moinho”, contando a história do trigo e sua relação com a evolução humana. As oito alas e carros alegóricos tinham 1 mil brincantes.

A Império do Povo foi fundada em 3 de fevereiro de 1993, mas apenas em 1998 passou a integrar o desfile das escolas de Samba em Macapá, desfilando no ano seguinte. Em 2004, a escola foi a campeã do Grupo de Acesso.