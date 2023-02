Incêndio destrói casa no Centro de Macapá

Sinistro ocorreu na Avenida Mendonça Júnior, no Centro da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um incêndio destruiu uma casa no centro de Macapá, no início da noite deste domingo (26). Os Bombeiros foram acionados por volta de 18h30 e evitaram que as residências vizinhas fossem atingidas pelas chamas.

Em 30 minutos foi tudo controlado, mas o imóvel, que era em madeira, situado na Avenida Mendonça Júnior, foi totalmente consumido.

A preocupação dos donos, que não estavam quando o fogo iniciou pela parte de trás da residência, era com três cães confinados nos fundos da casa, mas os bombeiros conseguiram salvá-los.

A princípio, a rede elétrica que era bastante antiga, é apontada pelos proprietários como a causa principal do sinistro.

O capitão Pastana informou que veículos de combate a incêndio de unidades do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência: Zona Norte, Zona Oeste, Fazendinha e Centro.

“A perícia vai confirmar o que causou o incêndio. Mas graças a Deus, só tivemos danos materiais, mas nenhuma vítima. Conseguimos evitar que as chamas se alastrassem para imóveis vizinhos, pois quando chegamos estavam muito altas. Nós conseguimos tirar de risco três animais de estimação e garantimos a segurança deles até o final da ocorrência”, comentou o capitão Pastana.

A família perdeu tudo. A vizinhança ficou comovida e iniciou uma campanha para arrecadar desde alimentos e roupas até materiais de construção para recomeçar. O Portal SelesNafes.Com trabalha em uma matéria sobre a campanha de solidariedade.