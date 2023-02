Irmãos são condenados por homicídio em Santana

Júri popular foi realizado no fórum da cidade. Foto: Tjap

Compartilhamentos

Da Redação

Dois irmãos foram condenados a 18 anos de prisão, no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá, por homicídio qualificado. A sentença foi proferida durante júri popular.

O crime ocorreu no dia 15 de outubro de 2018, na Avenida 7 de Setembro, Bairro Fonte Nova. De acordo com o processo, Klacinei Lopes da Silva estava andando pela rua carregando um martelo que teria sido arrancado de suas mãos e atirado em um matagal por Arthur Guerra, o “Coroca”, e Wilson Azevedo, o “Pipoca”.

Houve discussão e vias de fato. Klacinei ainda tentou fugir, mas foi atingido por uma paulada e caiu ao chão. Ele foi morto a facadas e pauladas. As facadas teriam sido desferidas por Arthur Guerra.

Klacinei Silva morreu momentos depois no Hospital de Emergência de Santana. Para os jurados, a morte da vítima foi motivada por vingança e “circunstâncias envolvendo uma mera discussão e desentendimento”.

O crime de homicídio foi agravado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. O MP lembrou no julgamento que as facadas fatais foram desferidas quando Klacinei estava no chão, incapacitado de se defender.

Os dois irmãos foram condenados ao cumprimento da pena em regime fechado, mas ainda poderão recorrer da sentença ao Tribunal de Justiça.