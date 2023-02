Ladrões levam R$ 21 mil de açougue

Crime ocorreu nesta madrugada de terça-feira (14), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

A polícia procura por dois ladrões que arrombaram cadeados e trancas de um açougue e de lá conseguiram levar a quantia de R$ 21 mil. O crime ocorreu nesta madrugada de terça-feira (14), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o proprietário contou a militares do 1º Batalhão que por de 3h30 chegou para preparar o estabelecimento para receber carne e se deparou com o local arrombado.

Ele contou aos policiais que havia saído do local, localizado na Rua Netuno, ainda na noite de segunda-feira (13) e deixou o filho no local, que após encerrar o expediente fechou o empreendimento como de costume e foi para casa – as vítimas relataram que não residem no local.

O dono havia deixado o dinheiro escondido entre sacolas do açougue, mas os ladrões conseguiram encontrar o valor. Câmeras de circuito interno registraram toda a ação criminosa, mas a polícia ainda não tem a identidade dos suspeitos.