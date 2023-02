‘Lambança’ entre motoristas tranca Duca Serra por 1h30

Emparelhamento entre 5 carros bloqueou totalmente a rodovia. Foto: Reprodução

Por SELES NAFES

A imperícia de motoristas causou um emparelhamento de veículos que trancou uma das pistas da Rodovia Duca Serra por quase uma hora e meia, no início da tarde desta segunda-feira (6). O acidente envolveu 5 carros, entre eles uma viatura da Polícia Técnica do Amapá.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, no horário de maior movimento em frente ao Colégio Expansivo, exatamente na hora de saída dos alunos. O fluxo de carros com pais que buscam os filhos já havia sido organizado pela escola com orientação do BPRE, mas, mesmo assim, o acidente para lá de inusitado aconteceu.

O emparelhamento ocorreu na pista Santana/Macapá envolvendo um caminhão, três carros de passeio e a picape da Politec, trancando 100% do fluxo e causando um engarrafamento que chegava próximo do Ramal do KM-9, onde começa a Rodovia AP-440.

De acordo com o comandante do BPRE, major Iram (que também ficou preso no engarrafamento), a rodovia permaneceu mais tempo trancada porque era necessário aguardar a perícia concluir o trabalho, já que o acidente envolveu uma viatura oficial. Com o engarrafamento, os peritos e até os policiais do BPRE tiveram dificuldades de chegar no ponto exato do acidente.

Um plano emergencial de desvio do trânsito chegou a ser elaborado, mas foi cancelado.

“Tivemos a ideia de duplicar o outro lado da via (Macapá/Santana) com cones, a partir do retorno em frente ao BPRE até a passarela no Cabralzinho, mas o tempo que a gente ia gastar fazendo isso era o tempo que ia demorar a perícia e a iminente liberação do trânsito”, explicou o comandante.

Culpas

Sobre a causa do acidente, apenas a perícia irá identificar qual ou quais motoristas foram responsáveis.

“Se não fossem as fotos, ninguém acreditaria que aconteceu um acidente assim, inusitado. Graças a Deus ninguém ficou machucado. O laudo pericial vai falar por si sobre as responsabilizações”, ressaltou o oficial.

Sobre o movimento em frente ao colégio, major Iram ressaltou que o fluxo na frente da escola nos horários de pico foi uma das primeiras preocupações que teve assim que assumiu o batalhão, no início do ano.

“Tivemos uma conversa com o diretor do colégio, que se colocou à disposição, que informou que tem à disposição o estacionamento do Sest Senat (ao lado do colégio)”, comentou.

“A direção orientou os pais. Apenas os pais de alunos especiais podem entrar no estacionamento. Depois, seguindo a nossa orientação, a escola colocou cones demarcando o ponto de embarque e desembarque, e estamos pela manhã com uma equipe fazendo a parte educativa dos motoristas. Pela manhã o trânsito está fluindo bem, mas temos esse problema de educação de alguns motoristas”, concluiu.

O trânsito foi liberado antes das 14h.