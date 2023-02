Latrocida que assassinou pastor morre após ser espancado no Iapen

João Cláudio da Silva Cruz, o Sementinha, estava preso desde dezembro, Ele morreu no HE de Macapá, após as agressões.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O detento envolvido no latrocínio – roubo seguido de morte – do pastor da Igreja Batista, Walter Silva Coelho, de 59 anos, morreu na noite desta quarta-feira (1º) após ser espancado por companheiros de cela no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele morreu no Hospital de Emergências de Macapá em decorrência das lesões.

João Cláudio da Silva Cruz, conhecido como Sementinha, de 18 anos, estava preso desde dia 21 de dezembro do ano passado, quando foi capturado em Santana pela equipe da Delegacia de Homicídios após o assalto e assassinato do pastor, ocorridos quatro dias antes, na Comunidade das Acácias, na Região Metropolitana de Macapá.

A sessão de espancamento foi filmada de um celular e os vídeos foram enviados ao sobrinho dele, que procurou a polícia. Uma equipe do 8º Batalhão da PM do Amapá, que cobre a zona oeste, foi até a penitenciária e, lá, o chefe do plantão relatou que já estava tomando as devidas providências e que a vítima já havia sido socorrida ao HE.

As Polícias Civil e Científica estiveram no Iapen. Agora o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios.

Latrocínio

Antes de ser morto com golpes de um ferro de cova, o pastor Walter foi estrangulado por um dos assaltantes com um golpe de mata leão. Segundo a polícia, o crime foi cometido por Sementinha e um comparsa.

Ambos conheciam a vítima, pois sempre foram moradores daquela comunidade. De acordo com as investigações, do local, a dupla roubou notebook, celulares e outros pertences da vítima.

O pastor foi encontrado morto por vizinhos, de bruços, no chão de um quarto da casa onde ela morava e vendia gêneros alimentícios em um puxadinho.

Segundo a Polícia Científica, o corpo apresentava 4 lesões na região de trás da cabeça. O crime chocou a comunidade evangélica do Amapá, pois o pastor Walter era uma liderança muito querida no segmento religioso.