Liga das escolas de samba do Amapá divulga ordem do desfile

Após 4 anos, programação volta a acontecer no Sambódromo, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

O mês do carnaval chegou e com ele a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) divulgou a ordem do Desfile Oficial das escolas de samba, nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Em 2023, a folia das agremiações carnavalescas volta a acontecer na Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo, que está sendo revitalizado para o evento.

São 3 do grupo de acesso: Embaixada de Samba Cidade de Macapá, Império do Povo e Império da Zona Norte. E outras 7 integram o grupo especial: Emissários da Cegonha, Boêmios do Laguinho, Maracatu da Favela, Solidariedade, Unidos do Buritizal, Piratas Estilizados e Piratas da Batucada.

A programação tem parceria com o Estado, que investiu R$ 5,5 milhões para a realização do Carnaval 2023. O recurso é federal, proveniente da articulação do senador Davi Alcolumbre. Veja a ordem do desfile:

Sexta-feira, 17

Grupo de Acesso

22h – Embaixada de Samba Cidade de Macapá

23h35 – Império do Povo

Grupo Especial

1h10 – Emissários da Cegonha

2h45 – Boêmios do Laguinho

4h20 – Maracatu da Favela

Sábado, 18/02

Grupo de Acesso

22h – Império da Zona Norte

Grupo Especial

23h35 – Solidariedade

1h10 – Unidos do Buritizal

2h45 – Piratas Estilizados