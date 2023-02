Zé Miguel, Osmar Jr e Joelma são as principais atrações

Macapá 265: veja a programação cultural

A programação cultural que vai marcar o aniversário de 265 anos de Macapá começará às 17h deste sábado (4), no Mercado Central de Macapá. Os shows começam com artistas locais e encerram com a apresentação da cantora Joelma.

Nos últimos três dias, eventos esportivos, doações de mudas no BioParque, missa e feiras de peixes e exposições abriram as comemorações.

Mas o público deve ser grande nas programações musicais. Um palco foi instalado em frente ao Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da capital.

Os shows começam às 17h com música eletrônica e outras atrações, como Zé Miguel e Osmar Júnior.

Joelma deve subir ao palco às 23h, de acordo com informações da prefeitura de Macapá, organizadora do evento. Veja abaixo a programação de hoje.

John Silva (Dj)

17h10 – Marabaixo de Santo Antônio do Matapi

18h – Desiderare (música popular)

19h – Amazon Music (jazz)

20h – Quarteto Casanova (toca tudo)

21h – Suellen Braga (brega)

22h – Zé Miguel e Osmar Júnior (convidados especiais)

23h – Joelma, show Nacional “Isso é Calypso”