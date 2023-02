Mais de 110 mil estudantes voltam às aulas no Amapá

O ano letivo começou em 309 escolas que atendem às zonas urbana, rural e aos territórios indígenas do Amapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Mais de 110,5 mil estudantes voltaram hoje (23) às aulas na rede estadual de ensino do Amapá. O ano letivo começou em 309 escolas que atendem às zonas urbana, rural e aos territórios indígenas do Estado.

Para garantir a estrutura dos estabelecimentos, o Governo do Amapá investiu R$ 4,8 milhões, aproximadamente, em manutenção, alimentação escolar e entrega de equipamentos e mobiliários para as unidades de ensino.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, os primeiros dias letivos são dedicados a algumas dinâmicas e atividades de acolhimento aos estudantes.

“Hoje, o dia da volta às aulas, nós estamos começando com atividades diferenciadas, como entrega de materiais didáticos, passamos janeiro e fevereiro trabalhando na climatização das escolas”.

A secretária ressaltou que ainda há vagas, principalmente e escolas de tempo integral.

“Temos vagas aqui no Colégio Amapaense, na escola José Firmo, Jesus de Nazaré, temos vagas na zona norte, temos vagas em diversas escolas”, evidenciou.

A rede estadual conta com 7.595 professores, que lecionam para 21.812 alunos no fundamental 1, 48.384 no fundamental 2, 28.457 no ensino médio, 9.700 na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1.565 na Educação Profissionalizante, e 6.999 na educação especial.

Para atender a toda essa demanda, no dia 1º de março retornam 600 profissionais que estavam de licença prêmio ou licença saúde. Além disso, ainda neste semestre os aprovados do concurso público da Educação devem ser convocados.

No Colégio Amapaense, estabelecimento de ensino de tempo integral, o jovem Cleiton Alves, de 17 anos, aluno do 2º ano, tem como meta para este ano encarar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como uma preparação para 2024, quando a prova valerá seu ingresso na universidade.

Ele mora a 3 km da escola, vai e volta a pé todos os dias de aula para se preparar para o futuro, o qual ainda vai se decidir entre os Cursos de Direito, Enfermagem ou Educação Física.

“Espero que esse ano seja melhor que o ano anterior. A gente sabe que devemos mudar algumas coisas, se concentrar mais nas aulas, deixar de bagunça, focar no Enem”, afirmou o estudante.