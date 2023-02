Médico quebra silêncio sobre briga com colega dentro do HE

Igor Luiz afirma que paciente continua internada e precisando de avaliação cirúrgica

Por SELES NAFES

Um dos médicos envolvidos na confusão que terminou em vias de fato dentro do Hospital de Emergência de Macapá decidiu falar sobre o assunto. O clínico geral Igor Luiz registrou um boletim de ocorrência, e garantiu que o motivo da briga continua existindo, ou seja, até agora a paciente que pode estar precisando de uma cirurgia urgente ainda não foi avaliada.

A confusão ocorreu ontem (2) à tarde. Igor Luiz confirmou ao Portal SelesNafes.Com o que disseram testemunhas da briga. Ele atendeu uma paciente em estado grave e concluiu que ela precisava (e ainda precisa) de avaliação cirúrgica. A paciente tem pedras na vesícula.

O cirurgião Vitor Mauro, que é capitão do Corpo de Bombeiros, estava no andar superior do hospital e teria descido irritado com a solicitação de avaliação.

“Os exames de laboratório mostraram que os marcadores hepáticos estavam muito altos, um quadro que requer avaliação cirúrgica. Como chega um colega dizendo que não sei avaliar a paciente? Até às 13h de hoje (3) a paciente ainda não tinha sido avaliada pela cirurgia geral”, revelou ele.

“Ele chegou gritando, me chamando pra ir lá com ele avaliar a paciente, que ia me ensinar. Eu disse que o cirurgião é ele, e ele é quem precisa avaliar”, acrescentou.

O Portal SelesNafes.Com tenta localizar o cirurgião Vitor Mauro. A direção do HE abriu um procedimento interno para apurar o que houve com os dois médicos que estavam armados no momento do plantão e da confusão.

O clínico geral Igor Luiz confirmou que estava armado, mas quando percebeu que a confusão estava aumentando pediu para um colega segurar sua pistola. Como ex-policial penal do estado de Matogrosso do Sul, ele tem um porte de arma de fogo, que está válido até 2026.

Igor Luiz disse que foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência narrando os fatos como eles aconteceram.