Morre Sucuriju, o rei momo do Carnaval do Amapá

Carnavalesco morreu em casa, depois do almoço

Por SELES NAFES

Morreu na tarde desta sexta-feira (3) o Rei Momo do Carnaval do Amapá, Sucuriju. Ele estava em casa quando passou mal.

Há poucas informações sobre a causa da morte. Os filhos estavam sem condições de conversar com a imprensa. Sucuriju já enfrentava alguns problemas de saúde há mais de um ano.

O rei momo morreu em casa, no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.

“Sabemos apenas que ele almoçou e depois foi se deitar. Por volta das 15h, a companheira dele foi ver como ele estava e sentiu que a pele gelada. Ele já estava morto”, explicou William Matos, presidente da Império da Zona Norte, escola que Sucuriju ajudou a fundar.

Raimundo Tavares, nome de batismo de Sucuriju, assumiu o posto de rei momo em 2003, substituindo o Mestre Sacaca. A última vez em que foi para a Avenida Ivaldo Veras participar do rito de abertura dos desfiles foi no Carnaval de 2020. Dois meses depois começaria a pandemia de covid-19.

A morte do rei momo paralisou o cronograma do Carnaval do Amapá, que está sendo retomado dois anos depois.

“Íamos reinaugurar amanhã a Cidade do Samba, mas entramos em acordo com o governador Clécio e as escolas, e decidimos fazer isso no domingo, depois que todas as homenagens forem prestadas”, adiantou o presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá, Jocildo Lemos.

Sucuriju tinha 69 anos e era natural de Macapá. Deixou esposa e cinco filhos de dois relacionamentos diferentes. O velório será realizado em casa, mas o local do sepultamento ainda não foi definido.