Motorista com rim destruído por bala perdida precisa de ajuda

Dione Pinheiro foi atingido nas costas quando estava providenciando conserto de seu carro em uma oficina na zona sul de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O motorista de transporte alternativo, Dione Pinheiro de Souza, de 38 anos, nunca imaginou que a vida poderia tomar um rumo diferente de uma hora para outra.

No último sábado (25), enquanto acompanhava o conserto do carro em uma oficina no Bairro Santa Rita, em Macapá, ele foi vítima de bala perdida.

Tudo aconteceu no fim da tarde. Segundo a irmã do motorista, Simone Pinheiro de Souza, de 37 anos, próximo à oficina mecânica acontecia uma perseguição da Polícia Militar do Amapá a dois bandidos que tinham acabado de assaltar pessoas em um estabelecimento comercial próximo de onde Dione estava.

Durante a perseguição, segundo Simone, houve troca de tiros entre criminosos e policiais. Um dos disparos atingiu Dione por trás. O projétil entrou pelas costas e dilacerou o rim.

“Ainda não sabemos de onde saiu o tiro, se da arma dos policias ou dos bandidos. Só sei que acertou ele. Ele foi ver se o carro estava pronto e a bala pegou nele”, relatou Simone.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Emergência do Centro. Ele teve o rim completamente destruído e foi submetido a uma cirurgia de urgência para retirá-lo, pois havia hemorragia interna.

Dione ainda se recupera da cirurgia e não está podendo falar. Ele não corre mais risco de morrer.

A Polícia Cientifica ainda não esclareceu de onde partiu o disparo que atingiu a vítima. O certo é que Dione precisa de ajuda. Ele é casado e tem três filhos. A esposa trabalha, mas a maior parte da renda é garantida por meio do trabalho dele.

Para ajudar, os amigos e familiares decidiram promover um pix solidário para arrecadar uma quantia em dinheiro que possa ajudá-lo durante a recuperação com a compra de medicamentos e produtos de higiene, porque ele não vai poder trabalhar de imediato.

Os valores podem ser enviados para CPF 833.502.412-04, que está nome dele.