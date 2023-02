Motorista de aplicativo é preso no Amapá com carro roubado no Rio de Janeiro

Apreensão feita pelo Bope ocorreu no Bairro Vale Verde, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O Bope apreendeu, em Macapá, um carro modelo Hb20 que havia sido roubado no Estado do Rio de Janeiro. O veículo, ano 2022, estava com placa clonada, sendo utilizado por um motorista de aplicativo.

A Polícia Rodoviária Federal participou da ação, que aconteceu nesta quinta-feira (23), no Bairro Vale Verde, zona sul da capital amapaense.

O condutor foi preso e levado ao Ciosp do Pacoval. Aos policiais, ele contou que desembolsou R$ 20 mil pelo veículo, mas que não sabia que o carro era clonado.