Motorista de caminhão é preso por acidente inédito na Duca Serra

Na delegacia, ele admitiu que não é habilitado

Por LEONARDO MELO

O condutor do caminhão que se envolveu no emparelhamento de veículos que bloqueou uma das pistas da Rodovia Duca Serra, na tarde desta segunda-feira (6), não tem carteira de habilitação. Em depoimento na Delegacia de Acidentes de Macapá, ele alegou que o caminhão ficou descontrolado após uma suposta pane nos freios.

O acidente ocorreu na pista Santana/Macapá, por volta das 12h30, e envolveu quatro veículos (e não 5, como chegou a ser divulgado inicialmente pelo BPRE). Entre os veículos estavam dois carros de passeio e uma picape da Polícia Técnica do Amapá (Politec). Um longo engarrafamento chegou à rotatória que dá acesso à AP-440.

Como o acidente envolveu uma viatura oficial, foi necessário fazer perícia no local. O trânsito foi liberado uma hora e meia depois da colisão. De acordo com informações do BPRE e da Delegacia de Acidentes repassadas ao Ciodes, os quatro motoristas foram conduzidos até o Ciosp do Pacoval com seus veículos.

Antes, eles foram submetidos ao bafômetro pelo BPRE, e o resultado foi negativo para todos. Contudo, o condutor do caminhão admitiu que não é habilitado depois que uma consulta no sistema do Detran não encontrou qualquer permissão para dirigir no CPF dele. O motorista responsabilizou um defeito nos freios.

O motorista recebeu voz de prisão por dirigir sem CNH. O delegado de plantão ficou de definir quais medidas serão tomadas, e um inquérito foi aberto.

O acidente inusitado, rendeu memes nas redes sociais. Pela posição como os veículos ficaram na pista, como se estivessem entalados, um internauta comparou o momento com a disputa pelo bolo do aniversário de Macapá, que também rendeu piadas na internet.