Motorista olha o corpo e foge após matar dono do Salão do Eldo

Picape vermelha modelo Triton avançou a preferencial e provocou acidente que vitimou Eldo Duarte

Por ANDRÉ ZUMBI

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que uma picape vermelha avançou a preferencial e provocou o acidente que vitimou o barbeiro Eldo Monteiro Duarte, de 42 anos, no último sábado (18), numa rotatória no Bairro Muca, zona sul de Macapá.

As imagens mostram que o motorista da Triton, de placa ainda não identificada, para no cruzamento da Rodovia Josmar Chaves Pinto com a Rua Hildemar Maia, esperando o momento para seguir viajem.

Alguns carros passam até que a moto de Eldo aparece no vídeo. A picape avança, mas era tarde para tentar frear. Eldo é pego de surpresa e também não consegue parar. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado para cima e morreu no local.

O vídeo mostra ainda que o motorista desceu do carro, esboçou uma reação de quem iria ajudar. Mas, segundos depois, ele entra no carro novamente, engata a marcha ré e vai embora sem prestar ajuda. Uma mulher que caminhava com um guarda-chuva vê o acidente e fica no local. Ela também viu o motorista.

Ela e outras pessoas que passavam pelo local podem ajudar a identificar o motorista que segue sendo procurado pela polícia.

Eldo, que completaria 43 anos esta semana, era muito conhecido em Macapá. Proprietário de um salão localizado na Avenida Feliciano Coelho, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, ele também promovia shows com bandas de brega, tecnomelody e outros segmentos musicais.