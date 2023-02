Mulher é flagrada com drogas, armas e uma pistola da PM do Amapá

Flagrante ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem e uma mulher foram flagrados com drogas, armas, munições e uma pistola com brasão da Polícia Militar do Amapá, no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá. A ação foi da 1ª DP do município, na quinta-feira (2).

De acordo com o delegado Rômulo Viégas, Elcilene de Jesus Gama, de 33 anos, estava com 3 armas de fogo, 45 munições, e 3 quilos de entorpecentes. Junto com ela, também foi capturado Arielson Brito dos Santos, que estava foragido do sistema penal.

As armas estavam em um buraco escavado no fundo da casa, em um local de difícil acesso, em área de matagal.

Lá, os policiais acharam um revólver calibre 38, duas pistolas calibres ponto 40 e ponto 45. Além das armas, foram apreendidas 45 munições de calibres diversos. Uma das pistolas tem o brasão da PM e a numeração raspada.

O delegado destacou que a equipe de investigação já monitorava a mulher por suspeitas de que ela estaria guardando drogas e armas de fogo em sua residência. Segundo ele, a mulher já tinha sido presa por tráfico de drogas, no mês de junho do ano passado.

Autuada em flagrante por porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, Elcilene será encaminhada a audiência de custódia.