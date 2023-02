Mulher morre após levar tiro em festa

O crime ocorreu em Tartarugalzinho. Vítima foi levada o Hospital de Emergência de Macapá onde morreu

Uma mulher de 26 anos foi morta com um tiro durante uma confusão numa festa no município de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, na madrugada deste domingo (12).

A vítima foi identificada como Paula Adriane Sá de Azevedo. De acordo com informações repassadas pelo 7º Batalhão da PM ao Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), a jovem estava acompanhada do marido na confraternização num local conhecido como Maloca do Sabá.

Por volta das 4h, uma briga começou e houve um disparo de arma de fogo.

A bala atingiu a cabeça de Paula Adriana, que ainda foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência de Macapá, onde acabou não resistindo ao ferimento.

O marido, Israel Pessoa dos Santos, contou para a polícia que eles não estavam envolvidos na confusão. A Polícia Técnica foi acionada para fazer a remoção do corpo e a Polícia Civil também foi acionado para investigar o homicídio. Não há informações sobre prisões.