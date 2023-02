Mulheres são flagradas com 17 kg de maconha a caminho do Amapá

Apreensão feita pela Polícia Civil ocorreu na divisa entres os estados do Amapá e Pará.

Três mulheres foram presas na divisa entres os estados do Amapá e Pará, a caminho da cidade de Laranjal do Jari com 17 kg de maconha.

O flagrante ocorreu na tarde de segunda-feira (6), quando agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, cercaram um veículo na divisa entres os estados do Amapá e Pará, a caminho de Laranjal do Jari.

Na carroceria da caminhonete, estava a bagagem da passageira. Dentro de uma das malas, os policiais encontram os tabletes com as drogas.

Segundo o delegado Rômulo Viégas, a equipe policial já monitorava uma das três mulheres há algumas semanas e soube quando ela saiu de Macapá (AP) para Manaus (AM) para pegar a droga. A polícia seguiu os passos dela e na segunda interceptaram a traficante.

Logo depois da apreensão, os policiais foram até uma casa em uma região de pontes, na periferia de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá, onde prenderam mais duas mulheres que davam apoio à primeira. No local, mais porções de maconha e cocaína foram apreendidas.

“Essas três mulheres trabalham para uma facção. Uma ia buscar a droga e fazia a rota. As outras duas davam apoio a ela. A principal investigada já vinha sendo monitorada e já havia feito essa mesma rota mês passado”, informou o delegado.

As três mulheres foram conduzidas para a Delegacia Laranjal do Jari, onde foram autuadas em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Elas passarão por audiência de custódia. Os nomes delas não foram divulgados pelas autoridades.

Denúncias

Denúncias podem ser repassadas para o número (96) 991324858, que é o WhatsApp do Núcleo de Investigação da 1ª DP de Laranjal, por onde podem ser feitas denúncias por mensagem de áudio, de texto ou vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.