Músico é encontrado morto dentro de casa

Gerson Lima morava sozinho e tocava na noite. Era fã da banda Engenheiros do Hawaii

Por ANDRÉ ZUMBI

O músico amapaense Gerson Lima Ramos, de 43 anos, foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (8), na casa onde morava, no Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá. Ele vivia sozinho.

Segundo o vizinho André dos Santos Reis, de 32 anos, o músico não era visto desde o último sábado (4). André está reformando a casa e Gerson sempre o ajudava fornecendo água.

“Desde ontem (7) a gente estava sentindo um odor meio diferente, pensando que era algum bicho morto. Procurei pelo lado e não vi. Hoje estava mais forte. Até urubu já estava ‘sentando’ aqui na frente. Subi na escada que dá certo no quarto casa dele e vi muitas moscas entrando. Aí a gente deduziu”, relatou o vizinho.

André acionou a Polícia Militar, que chamou a Politec para remover o corpo.

Gerson Lima era muito conhecido na cena musical do Amapá, sobretudo no rock. Fã dos Engenheiros do Hawaii, as músicas da banda eram obrigatórias em seu repertório. O músico se apresentava em bares da cidade e, recentemente, estava recrutando músicos para o seu novo projeto. Ele morava sozinho havia mais de dez anos, após o fim de um relacionamento que gerou um filho.

Uma irmã informou a amigos num áudio que pelo estado avançado de decomposição não será possível fazer o velório. O sepultamento deverá ocorrer ainda hoje no Cemitério São Francisco de Assis (BR-210), tão logo a Politec libere o corpo após a necropsia.

Ela também disse que não há sinais de que o irmão tenha sido vítima de violência.

“Não temos muitas informações, mas provavelmente a causa tenha sido um infarto. A casa estava fechada e não havia sinais de arrombamento. A última conversa que a gente teve foi na quinta-feira (2) e ele não respondeu mais”, comentou.

Nas redes sociais, vários amigos do músico fizeram homenagens a ele.