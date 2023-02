No Amapá, homem é suspeito de filmar abusos contra criança

Policiais federais prenderam o acusado no Bairro do Pacoval

Por LEONARDO MELO

Pela segunda vez nesta semana, policiais federais cumpriram mandados numa operação contra a pornografia infantil no Amapá. Nesta sexta-feira (17), durante a Operação Arcanjo, uma das ordens era para prender um homem acusado de produzir vídeos de abusos contra uma criança.

Os mandados de busca e de prisão temporária foram cumpridos no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá, e foi necessário fazer uma diligência em Santana com apoio de policiais do 4º BPM. O inquérito investiga também o armazenamento, compartilhamento e estupro de vulnerável.

Segundo a delegada Marcela Albuquerque, que preside o inquérito, desde 2018 o acusado vinha cometendo os crimes, e os vídeos foram produzidos entre março e abril do ano passado. Em 2023, ele chegou a compartilhar um dos vídeos pela conta dele no Google.

Das 95 mídias contendo pornografia infantil apreendidas hoje, em pelo menos sete deles foi possível ver abusos contra uma criança. O objetivo agora é identificar se a vítima é da família do acusado.

“O investigado poderá responder pelos delitos de armazenamento, compartilhamento, produção de material contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes, além de estupro de vulnerável. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 35 anos de reclusão e multa”, informou a PF.

Assim como em outros casos, a PF foi avisada da atividade do criminoso por organismos internacionais que monitoram crimes de pornografia infantil e por um setor da corporação que investiga delitos semelhantes.