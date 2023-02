Veja a análise de II Crônicas 34

Bom dia! A Bíblia é um nosso principal manual de instruções, escrito por homens inspirados por Deus. Seguindo seus ensinamentos, teremos vida plena. Em II Crônicas 34, o sacerdote Elquias encontra as sagradas escrituras que estavam escondidas por muito tempo. Ele levou até o Rei Josias (Israel), que percebeu o quanto o povo estava distante do que havia sido ensinado. Tenha um feliz sábado (18) com o nosso Senhor Jesus!