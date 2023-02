Acompanhe a análise de II Crônicas 20

Bom dia! Diante do medo, você precisa ter alguém do seu lado maior e poderoso. Em II Crônicas 20, três povos se reuniram para atacar o reino de Judá. Com medo, o rei Josafá teve uma ideia: decidiu buscar ao Senhor. Não é errado ter medo. A questão é o que você faz. Tenha um ótimo sábado (4).