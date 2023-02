O que o iGaming traz para a economia brasileira?

iGaming é uma expressão relativamente recente que engloba o conjunto de jogos virtuais

No Brasil, o setor do iGaming se encontra em crescimento, o que nos remete igualmente para o acontecimento global de alastramento da tecnologia digital. Sua expressão traz vários pontos positivos para a economia brasileira. Compreenda o que o iGaming está trazendo para a economia nacional.

iGaming é uma expressão relativamente recente e que engloba o conjunto de jogos virtuais que, atualmente, ocupam o mercado. Com isso estamos falando dos games eletrônicos (nos quais se incluem, por exemplo, os famosos MOBA e MMO), mas também dos jogos de cassino online, incluindo suas variantes live e modalidades diversificadas, como caça-níqueis, bacará ou pôquer, entre outros.

Várias pesquisas têm olhado os mercados do iGaming e, recentemente, ao pesquisar sobre a temática dos videogames e seus impactos, a Accenture chegou na conclusão de que esse é um mercado que, por si só, move mais de 300 mil milhões de dólares internacionalmente, com uma soma superior a 3 mil milhões de jogadores no mundo.

O mercado dos videogames e o mercado dos jogos de azar são também uma tendência brasileira. Aqui, o uso fortalecido de celulares – um dispositivo eletrônico cuja presença é superior ao número de habitantes no país – é um forte motivador para o recurso a aplicativos e às atividades que se baseiam nesse tipo de estrutura móvel.

Hoje, focaremos a pesquisa da Accenture e explicaremos um pouco o modo como o iGaming contribui para a economia internacional e brasileira.

A pesquisa realizada pela Accenture e seus resultados

A pesquisa da Accenture se baseou nos principais países onde o crescimento do iGaming se manifesta, incluindo China, Japão, Estados Unidos da América e Reino Unido. Os gamers desses países são, em sua soma, cerca 47% dos jogadores mundiais.

A pesquisa demonstra que o crescimento do mercado de iGaming está ligada com a inovação tecnológica e digital, incluindo com tecnologias como o blockchain e a inteligência artificial.

O uso dos games é algo que atravessa inúmeros grupos etários, demográficos e sociais, sendo que a comunidade de gaming é ampla e diversificada. O sentido de pertencimento a uma comunidade é várias vezes apontado como motor para iniciar a atividade.

Os benefícios do mercado de iGaming para as economias nacionais

O valor mundial do setor de iGaming, segundo esse estudo da Accurate é de 300 bilhões de dólares. No que diz respeito aos cassinos online brasileiros, por exemplo, estamos falando de um mercado que vale, atualmente, já 1 bilhão de dólares, o que sucedeu por conta das novas tecnologias que o setor apresentou em seu investimento, incluindo a adoção de vários meios seguros de pagamento como o PicPay e Pix.

Os valores relativos ao iGaming provêm das atividades em si, mas também do que paralelamente se relaciona com os mercados, incluindo as narrativas externas em seriados, livros ou no grande ecrã.

No país, existem cerca de 210 milhões de pessoas interessadas nesse tipo de atividade, o que vem motivando o investimento externo em nosso território, contribuindo para a movimentação e crescimento da setor econômico.

Os números mundiais e crescimento sucessivo criam a expetativa de que esse crescimento se mantenha ao longo dos próximos anos, favorecendo o Brasil por conta do interesse dos operadores internacionais no país.