Operação apura recrutamento de ribeirinhos pelo tráfico com ‘ordens do Iapen’

Policiais cumpriram mandados contra envolvidos em esquema que usa propriedades ribeirinhas como entrepostos de drogas

Da Redação

Policiais federais do Amapá cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Macapá, Santana e Mazagão, na manhã desta quinta-feira (16). O objetivo é desarticular um grupo de traficantes que atua a partir de ordens de um preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde também foi cumprido um mandado.

As equipes da PF, Bope (Canil), 4º Batalhão e da Guarda Municipal cumpriram mandados em Macapá nos bairros Infraero l, Alvorada, Coração e na penitenciária. Em Santana foram cumpridos mandados nos bairros Nova União, Fonte Nova e Ilha de Santana, além de Mazagão.

Segundo a Polícia Federal, as investigações se iniciaram com a prisão, em maio de 2021, de um casal de ribeirinhos da Ilha de Santana. Os dois eram pagos para guardar 15 quilos de cocaína em tonéis de plástico enterrados no fundo da propriedade.

“Após aprofundamento da investigação, a PF identificou indícios de que o real proprietário das drogas era uma liderança de facção criminosa, operante no Estado, que atualmente cumpre pena em regime fechado no Iapen. O esquema consistia em aliciamento dos ribeirinhos para guardarem as drogas em seus terrenos rurais, nas proximidades de Macapá, Santana e Mazagão, mediante pagamento de valores”, informou a PF.

As drogas chegam de Santarém (PA) e do interior do Amazonas em embarcações maiores. A Polícia Federal já sabe que elas são acondicionadas em tonéis e enterradas em propriedades ribeirinhas até a chegada de pequenas embarcações para a distribuição.

Investigações da PF e do Gaeco apontam que o esquema é operado por parentes do traficante que cumpre pena no Iapen, em regime fechado, mas que não teve o nome divulgado. Esses parentes recrutam os ribeirinhos e ficam responsáveis pelos pagamentos, transporte e distribuição nas bocas de fumo.

Além disso, também atuam na lavagem de dinheiro e ocultação de bens adquiridos com o tráfico.

“Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, poderão pegar uma pena de até 41 anos de reclusão e pagamento de multa”.

Durante o cumprimento dos mandados, dois homens de 43 e 56 anos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Espingardas calibre 22 foram apreendidas, além de munições.