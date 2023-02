Operação investiga possível desvio de R$ 1,5 milhão no Sinsepeap

Investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da entidade, no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

A Polícia Civil do Amapá apura indícios de fraude no maior sindicato de servidores públicos do Amapá, o Sinsepeap. A investigação é da Divisão Especial de Combate à Corrupção. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (7), um deles na sede da instituição, no Bairro Central de Macapá.

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, cerca de R$ 1,5 milhão podem ter sido desviados com o suposto esquema. Dois diretores são suspeitos, mas os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.

Durante o cumprimento da ordem judicial no sindicato, os policiais apreenderam processos e documentos que podem nortear as investigações.

O delegado Manoel Pacheco, explicou que o valores suspostamente desviados são oriundos de despesas que o próprio sindicato não consegue esclarecer.

A denúncia inicial teria partido de um professor que fazia parte da diretoria. O Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá (Sinsepeap) arrecada mensalmente cerca de R$ 250 mil dos 11 mil sindicalizados.

Pacheco informou que há indícios da participação de empresas no esquema. Além disso, há compra de móveis e transferências bancárias também não justificadas.

As investigações apontam para crimes que podem ter ocorrido entre 2017 e 2020. A presidente deste período foi reeleita e prossegue à frente da entidade.

“Inicialmente, nós temos dois possíveis envolvidos, que são diretores do sindicato, mas com certeza após a análise dos documentos, podemos identificar o envolvimento de mais pessoas”, disse o delegado.

Até o momento, o crime investigado é de peculato.