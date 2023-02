Acompanhe a análise de II Crônicas 33

Bom dia! Em II Crônicas 33, vemos a história do rei Manassés, cuja a vida é um verdadeiro catálogo de maldades. Entre os crimes, ele sacrificou os próprios filhos a falsos deuses. Perdão é para quem precisa, não para quem merece. A Bíblia diz que ele clamou a Deus, e o Senhor o resgatou do fundo do poço. O perdão de Deus é maior do que qualquer quantidade de pecados. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima sexta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus!