Peritos estarão no sambódromo para eventuais acidentes no desfile das escolas de samba

SEGURANÇA NO CARNAVAL

Papiloscopistas ajudarão a polícia a identificar pessoas por meio de impressões digitais.

A Polícia Científica do Amapá vai levar 18 profissionais ao sambódromo nos dois dias de desfiles das escolas de samba do amapá, nesta sexta (17), e sábado (18).

A equipe contará com peritos criminais para atender eventuais ocorrências de acidentes de trânsito, crimes ou outras situações que requerem perícia, próximo ao perímetro do Sambódromo. O posto será instalado dentro do Estádio Zerão.

Outro serviço será o trabalho dos papiloscopistas que ajudarão a Polícia Civil na identificação, por meio das impressões digitais, de pessoas suspeitas.

Médicos legistas também estarão atuando, fazendo atendimentos para identificar lesões corporais leves de pessoas que, por ventura sejam encaminhadas pela delegacia extraordinária da Polícia Civil para atendimentos durante os desfiles.

“A nossa participação é muito importante porque gera celeridade nos diversos tipos de perícias, contribuindo de forma decisiva para a segurança pública, a sociedade e para a justiça”, declarou Marcos Ferreira, diretor-geral da Policia Científica do Amapá.