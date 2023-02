Perseguido por atirador, homem se rende e é executado

Vítima era passageiro de uma mototáxi e falava com alguém ao telefone quando os disparos começaram

Um passageiro de uma mototáxi foi executado a tiros, na zona sul de Macapá, após ser atraído para uma emboscada, na noite desta sexta-feira (10). O homicídio ocorreu no conjunto Laurindo Banha, no Bairro Buritizal.

A vítima estava sem identificação, mas a polícia acredita que o crime foi motivado por acerto de contas.

Testemunhas disseram que o atirador surgiu no momento em que a motocicleta seguia em baixa velocidade com a vítima falando ao celular, como se tivesse marcado um encontro naquele local.

Durante o ataque, o mototaxista também foi baleado em uma das pernas. Ele escapou e foi em busca de atendimento médico.

Já o passageiro saltou da garupa, correu e foi perseguido, mas a fuga durou pouco tempo. O bandido insistia em atirar, e a vítima decidiu parar e levantar as mãos. Não adiantou se render. O passageiro foi baleado duas vezes nas costas e morreu em via pública.

Na sequência, o criminoso contou com apoio de um comparsa que o esperava numa motocicleta de cor escura. Eles fugiram sem levar nada e ainda não foram identificados.

A cena do crime foi isolada pela PM, e o delegado Celso Pacheco, da Delegacia de Homicídios, iniciou as investigações ainda no local. Ele disse que todas as informações relatadas pelas testemunhas serão checadas, inclusive a de que ele estava falando ao celular com alguém quando os tiros começaram.

O delegado não quis revelar se o celular da vítima foi encontrado.

“Estamos coletando tudo que foi encontrado para ser periciado”, frisou.

Foi a sexta execução em três dias.