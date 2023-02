Personal acusado de transmitir o vírus da Aids alega que ‘não tava sabendo’

Richard Anderson, de 28 anos, disse que foi avisado por uma ex-namorada, e mesmo assim não fez exames

Por OLHO DE BOTO

O personal trainer Richard Anderson, de 28 anos, foi levado na manhã desta quinta-feira (16) para a Polícia Técnica do Amapá, onde passará por exame de corpo de delito. Na saída da Delegacia de Crimes Contra as Mulheres (DECCM) ele declarou que não sabia que é portador do vírus HIV, causador da Aids.

As declarações foram dadas enquanto ele entrava numa viatura do Iapen. Richardson é acusado por duas mulheres de ter transmitido para elas o vírus de forma intencional. Ele foi preso preventivamente ontem (15) à noite por ordem da justiça, a pedido da delegada Marina Guimarães, que não estava conseguindo localizar o acusado para ouvi-lo em depoimento.

A delegada soube que o personal tinha viajado para o Nordeste, onde visitava parentes. Já com a prisão decretada, a delegada soube do retorno dele à Macapá e descobriu o endereço da academia onde ele estava trabalhando.

Na saída da delegada, Richard admitiu que foi procurado por uma jovem com quem ele alega ter tido um relacionamento de pouco mais de um ano. Ela revelou que tinha testado positivo para o HIV após o relacionamento com ele.

Mesmo após o alerta, Richard disse que não fez o exame porque estava de viagem marcada. Ele é natural do estado de Sergipe.

“Não tava sabendo disso. Quando eu soube a primeira vez foi através dela (vítima). Eu não sei se foi eu que passei, nem se foi ela (que passou). Como eu ia embora (para o Nordeste), ia fazer o tratamento para lá”, comentou.

A Delegacia de Mulheres investiga ainda a existência de uma segunda vítima e trabalha com a possibilidade de existirem mais mulheres contaminadas. Uma das duas vítimas também seria menor de idade, mas o personal afirmou desconhecer essa informação.

Após o exame de corpo de delito na Politec ele será ouvido em depoimento pela delegada Marina Guimarães. A audiência de custódia dele está marcada para às 14h.