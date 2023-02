Personal preso por transmitir HIV é acusado de exercício ilegal da profissão

Fiscal do Conselho Federal de Educação Física em frente à Delegacia de Mulheres. Boletim de ocorrência registrado contra o personal

Por SELES NAFES

É cada vez mais complicada a situação do personal trainer Richard Anderson dos Santos Lima, de 28 anos, preso sob a acusação de infectar duas jovens com o vírus HIV, em Macapá. Hoje (16) pela manhã, representantes do Conselho Federal de Educação Física (Cref), seccional Pará e Amapá, registraram um boletim de ocorrência por exercício ilegal da profissão.

De acordo com Miguel Hailton Pinheiro, representante do Cref no Amapá, Richard não tem registro profissional no conselho, o que o impede de atuar legalmente.

A entidade tem intensificado a fiscalização da exigência da formação acadêmica e registro profissional.

“Já apreendemos inúmeros diplomas falsos de educação física, e estamos atuando para ver a legalidade desses diplomas. No caso dele (Richard), não é habilitado para atuar nos dois estados”, comentou.

“A gente não sabe se ele (Richard) é formado ou não. Porque normalmente a primeira coisa que o profissional faz é procurar o conselho para se regularizar”, ponderou.

Pinheiro disse que aguardará o fim do depoimento de Richard, que até às 11h50 continuava sendo interrogado pela delegada Marina Guimarães, que investiga o caso.

Richard, que é natural de Sergipe, é acusado de transmitir intencionalmente o vírus por duas jovens. Hoje, na saída da Delegacia de Mulheres para fazer o exame de corpo de delito na Politec, ele negou que tinha conhecimento de sua condição de soropositivo, e ainda tentou levantar dúvidas sobre quem havia sido o primeiro a transmitir, se ele ou as jovens.