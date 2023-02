Personal trainer é preso acusado de infectar mulheres com HIV

Caso é investigado pela delegada Marina Guimarães, da Delegacia de Mulheres do Amapá. Homem foi preso no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá, nesta quarta-feira (15), acusado de transmitir o vírus HIV – que pode causar a AIDS.

Pelo menos duas vítimas que mantiveram relação sexual com ele teriam sido diagnosticadas com a doença sexualmente transmissível. A prisão ocorreu à tarde no Centro de Macapá, em uma academia onde trabalhava como personal trainer. Seria nesse estabelecimento que ele teria conhecido as vítimas, segundo os depoimentos delas.

De acordo com a delegada Marina Guimarães, da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), a investigação iniciou no mês de janeiro, quando as vítimas registraram ocorrência e relataram que tinham contraído a DST. Elas apresentaram laudos comprovando a infecção.

“Inicialmente tentamos localizá-lo, mas não foi possível. Tivemos a informação de que ele teria viajado pro Nordeste, onde fica a terra natal dele. Então, nós pedimos a prisão e foi deferida. E tivemos informações que ele estaria, aqui, em Macapá, trabalhando como personal trainer numa academia. E hoje conseguimos cumprir essa prisão”, detalhou a delegada.

Segundo ela, é possível que outras mulheres tenham sido vítimas, mas ainda não procuraram a delegacia por vergonha e receio de exposição.

Ela pede que as mulheres que tenham tido relação sexual desprotegida com o acusado (o nome não foi divulgado) façam testes e procurem a DECCM a fim de evitar uma transmissão em cadeia da doença.

“Eu faço um apelo pras vítimas: que elas venham aqui com a gente, vai ser guardado total sigilo da identidade delas, exatamente como foi com as outras duas vítimas. Até mesmo pode ser que mulheres tenham se relacionado com ele, nem saibam que contraíram a doença. Então é importante que façam os exames, se alguém tiver se relacionado sexualmente com ele, e se constatar a DST. Muito importante a prisão pra ele não continuar transmitindo”, avaliou a Marina Guimarães.

O acusado está preso na DECCM à disposição da Justiça.