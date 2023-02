PF apura se filha de investigado por pornografia infantil está em imagens apreendidas

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Santana, nesta quarta (15). Um dos suspeitos foi preso em flagrante

Compartilhamentos

Da Redação

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (15), em Macapá, por armazenar vídeos de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Foi durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão das operações Prostasia I e II, da Polícia Federal.

De acordo com a PF, as investigações começaram a pedido de organismos internacionais e do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio da Polícia Federal, em Brasília, que detectaram dois homens em Macapá baixando fotos e vídeos de pornografia envolvendo menores.

Os mandados foram cumpridos nos bairros Central, em Macapá, e Hospitalidade, em Santana. Os suspeitos têm 28 e 55 anos.

O de 28 anos foi preso em flagrante por estar armazenando 32 imagens em aplicativo de mensagens. A PF não divulgou se foi no WhatsApp ou Telegram, os mais usados.

O acusado de 55 anos é suspeito de ter baixado e também compartilhado 450 arquivos de pornografia infantil por redes sociais.

“Como o indivíduo (de 55 anos) possui uma filha menor de idade, a PF apura se ela poderia ser uma das vítimas das imagens”, revelou a PF.

“Os investigados poderão responder pelos delitos de armazenamento e compartilhamento de material contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa”.

Foi a primeira operação da Polícia Federal neste ano envolvendo pornografia infantil. Em 2022, várias foram realizadas.