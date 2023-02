Piratas da Batucada é campeã do Carnaval 2023

Apuração ocorreu no Sambódromo na tarde desta quarta-feira (22)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A escola de samba Piratas da Batucada se consagrou, no início da noite desta quarta-feira (22), como a grande campeã do Carnaval de 2023. O Piratão obteve 180,9 pontos, superando Boêmios e Unidos do Buritizal que vinham logo atrás na apuração das notas dos jurados pela Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).

Algumas escolas foram penalizadas. A Maracatu da Favela, por exemplo, perdeu 4 décimos por ter atrasado. O cálculo é de um décimo para cada minuto de demora. Outras escolas foram punidas por outros quesitos, como a Unidos do Buritizal que apresentou somente oito das 10 alas obrigatórias. A escola perdeu um décimo.

Emissários da Cegonha também perdeu décimos após dificuldades num carro alegórico.

O título já tinha sido conquistado matematicamente quando Piratas da Batucada fechou o quesito Evolução com nota 10. Era quase impossível a escola ser alcançada. No quesito Harmonia mais uma nota 10 encerrou a disputa.

“Fui massacrado, fui deixado sozinho, mas tenho uma equipe maravilhosa que é uma família. Eles têm que me engolir”, disse chorando o presidente do Piratão, Marcelo Zona Sul.

Piratas da Batucada

Foi o terceiro título seguido de Piratas da Batucada (2018, 2019 e 2020). Homenageando a cantora Patrícia Bastos (na foto em destaque), a Piratas da Batucada fechou os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no Amapá, já na manhã de domingo (19).

A Piratas da Batucada, apresentou o enredo: “Patrícia, da Pátria Caboca”, com mais de 1.300 brincantes divididos em 11 alas, dois carros alegóricos e dois tripés.

Veja a colocação de cada escola:

Piratas da Batucada

Boêmios do Laguinho (vice)

Unidos do Buritizal

Piratas Estilizados

Maracatu da Favela

Solidariedade (rebaixada)

Emissários (rebaixada)