Pneu estoura e motorista de picape morre em capotamento na BR-156

TRAGÉDIA EM ESTRADA DO AMAPÁ

Passageiros informaram à PRF que ninguém no carro usava cinto de segurança

Da Redação

Um motorista de 37 anos morreu depois de perder o controle da picape que ele tinha na BR-156, próximo do município de Calçoene. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos pneus do veículo estourou, provavelmente provocando o acidente.

Segundo a PRF, a tragédia ocorreu por volta das 2h desta terça-feira, na altura do KM-437.

A Hillux conduzida por Valdemir Almeida Miranda saiu da pista e capotou, matando o motorista no local.

Dois passageiros ficaram feridos sem gravidade. Um deles foi transferido para o Hospital de Emergência de Macapá.

Os próprios passageiros informaram que ninguém no carro usava cinto de segurança na hora do acidente, e que o veículo levava muita carga, possivelmente acima do peso permitido.: