Polícia usará drones para monitorar eventos carnavalescos

Segundo o governo estadual, serão mais de 1,7 mil agentes envolvidos na estratégia criada para garantir a tranquilidade nos grandes eventos carnavalescos.

O Amapá apresentou nesta quinta-feira (16) a estratégia de segurança pública para os eventos do carnaval 2023.

O Plano Operacional da Segurança Pública para o Carnaval 2023 prevê o emprego de 1.754 agentes das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros para garantir a tranquilidade dos foliões e da população durante eventos carnavalescos nas duas cidades mais populosas do estado, Macapá e Santana, com uso de drones para monitorar as ocorrências.

Também haverá efetivo para eventos carnavalescos nos municípios do interior.

Em Macapá, serão 1.259 agentes de serviço. Para cada dia de desfiles no Sambódromo, em 17 e 18 de fevereiro, serão 193 policiais militares, 100 bombeiros e 11 policiais civis. Já A Banda, em 21 de fevereiro, contará com um efetivo de 478 policiais militares, 150 bombeiros e 23 policiais civis.

Em Santana, um grupo de 300 policiais e 195 bombeiros fará a segurança nos dias de desfiles dos blocos pela cidade. A estratégia é coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança (Sejusp).

O esquema de segurança para o período carnavalesco não irá interferir no policiamento preventivo e ostensivo, já feito normalmente. A Sejusp ressalta, ainda, que os militares envolvidos no Plano Operacional estarão trabalhando com escala remunerada extraordinária, assegurada pelo Governo do Estado.

A Polícia Militar irá atuar com a Unidade Móvel de Monitoramento, uma viatura com o operador de drone, policiamento a pé e motorizado com carros e motocicletas.

Além disso, os batalhões continuarão no serviço ostensivo normalmente, atendendo eventuais ocorrências registradas pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) através do 190.

O efetivo militar do Corpo de Bombeiros irá monitorar áreas e materiais com potencial risco de incêndio, explosão, choques elétricos. Também indicarão rotas de saída e as ações necessárias para a população deixar em segurança os locais que possam oferecer perigo.

Os servidores também atuarão com o atendimento pré-hospitalar garantindo os primeiros socorros às pessoas que, por ventura, passem mal durante os eventos.

Nos dias 17 e 18, quando ocorre o desfile das escolas de samba, a Polícia Civil terá um posto de atendimento no Sambódromo para registro de boletins de ocorrência e lavratura de flagrante de crimes de menor potencial ofensivo.

Já para o dia de A Banda, será instalada uma Central de Atendimento na 6ª Delegacia de Polícia da capital, no bairro do Trem, onde também poderão ser registrados boletins de ocorrência e lavratura de flagrante de crimes de menor potencial ofensivo.