Por onde você conduz quem te segue?

Veja a análise de II Crônicas 29

Compartilhamentos

Bom dia! Você sabe o que é o “efeito manada”? Trata-se de um fenômeno que ocorre quando muitas pessoas repetem o comportamento de alguém, as vezes para o bem, as vezes para o mal. Em II Crônicas 29 vemos a história do Rei Ezequias, que quando assumiu o governo decidiu reabrir a igreja e oferecer devoção a Deus. Este foi um exemplo positivo que motivou o povo a fazer o mesmo. Precisamos inspirar as pessoas que nos cercam, e refletir sobre para onde estamos levando essas pessoas. Tenha uma ótima segunda-feira (13) com o nosso Senhor Jesus!