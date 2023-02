Preso o estuprador que rendeu vítima em hotel

Acusado é pescador e foi preso quando o barco retornou a cidade de Oiapoque, onde o crime ocorreu a 590 km de Macapá.

Por SELES NAFES

A Polícia Civil do Amapá prendeu o homem acusado de estuprar a hóspede de um hotel na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá, na madrugada do último dia 20. Evandro dos Santos é natural de Soure, tem 26 anos e era tripulante de um barco pesqueiro.

Às 4h da manhã do último dia 20, ele passou em frente ao Hotel Paris e viu a hóspede fumando um cigarro na sacada. Ele voltou, entrou pela porta da frente do hotel,sem ser importunado, e chegou onde estava a jovem.

Imagens do circuito de câmeras do hotel mostram que a vítima foi forçada a entrar com ele num dos quartos, onde ficaram por cerca de 1h.

Depois do estupro, ele saiu calmamente pela porta da frente do hotel depois de pedir para a recepcionista abrir a porta. Pelas imagens ele foi reconhecido como pescador.

No entanto, quando a polícia chegou ao porto para prendê-lo, o barco já havia partido havia 3 horas.

O policial Rodrigo Kleinlein explicou que o objetivo foi primeiro dar assistência à vítima, que foi encaminhada para o hospital onde recebeu o coquetel antiviral para prevenir doenças sexualmente transmissíveis.

Depois de identificarem o barco, os investigadores foram até o proprietário e determinaram que ele passasse um rádio e chamasse o barco (que já estava em alto mar) de volta ao porto.

O comandante da embarcação retornou para Oiapoque sem que Evandro desconfiasse do que estava ocorrendo.

Quando chegou, os policiais entraram no barco e encontraram Evandro dormindo perto do motor.

Ele foi rendido e levado algemado para o Ciosp de Oiapoque, e nesta sexta-feira (24) passará por audiência de custódia.