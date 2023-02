Professor é denunciado por crime sexual em sala de aula

Polícia tinha indiciado o professor por importunação sexual, mas MP elevou a acusação para ato libidinoso

Por SELES NAFES

O professor acusado por uma aluna de crime sexual foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Amapá. Os promotores pedem a condenação do professor de 44 anos, por ato libidinoso.

O crime teria ocorrido na manhã do dia 17 de março de 2022, entre às 9h10 e 9h10, na Escola Estadual Tiradentes, no Bairro Santa Rita, um dos colégios de ensino médio mais tradicionais da rede pública do Amapá.

De acordo com a denúncia, a aluna de 15 anos relatou que estava assistindo à aula. O professor teria passado por ela esfregando o pênis várias vezes no braço.

Para o promotor Lucas Gomes Leal, que assina a denúncia, ele se valeu da “ascendência, por estar na condição de professor, e com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou, sem consentimento, ato libidinoso contra a adolescente/vítima”.

O promotor ressalta que a materialidade do crime “está devidamente demonstrada nos autos pelo depoimento da representante da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas”.

Ao final, o promotor pede a instauração do processo, a condenação, e adianta que será necessário estabelecer uma indenização para reparação de danos.

Na época, o Portal SelesNafes.Com conversou com a mãe da menina e com a defesa do professor. A mãe disse que o crime teria ocorrido num momento em que ele ficou sozinho com a aluna na sala, a ponto de haver ejaculação. A mãe mudou essa versão depois. A defesa negou o crime, afirmando que vídeos provariam que em nenhum momento os dois ficaram sozinhos na sala.

O professor chegou a ser expulso da escola pelos estudantes (foto de capa) quando a aluna contou a colegas o que havia ocorrido. O professor foi indiciado no inquérito policial por importunação sexual, mas o MP retificou a acusação considerando que houve ato libidinoso.