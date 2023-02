Proteína animal: Sistema Nacional habilita Amapá a comercializar alimentos para todo o Brasil

As indústrias de pescado serão as primeiras habilitadas, devido ao interesse nacional pela variedade de peixes dos rios do Amapá.

O Amapá aderiu ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa) e está apto a habilitar indústrias amapaenses para comercializarem produtos de origem animal para todo o Brasil.

A habilitação foi oficializada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAP), que reconheceu a equivalência do Serviço de Inspeção Estadual do Amapá (SIE) ao selo do Sisbi-Poa.

A Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro) será responsável por habilitar os empreendimentos. As indústrias de pescado serão as primeiras habilitadas, devido ao interesse nacional pela variedade de peixes dos rios do Amapá.

Em um próximo passo, as empresas que comercializam produtos como mel, ovos, carne, laticínios e pescados poderão receber a certificação.

Em outro ponto, a habilitação também envolve o combate à clandestinidade, já que as indústrias precisam estar dentro dos critérios do MAP para receber o certificado.

Os estabelecimentos serão supervisionados e auditados. Somente as empresas que atingirem a excelência no processo de elaboração de matérias-primas e produtos e comprovarem a equivalência com o sistema de inspeção federal é que conseguirão obter o certificado.

A portaria que oficializa o ato no Diário Oficial da União (DOU) foi publicada em 10 de fevereiro.