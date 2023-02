Quilombola é achado morto com corte no pescoço

Caso ocorreu no Bairro Goiabal, na região oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O quilombola Uvanir Ramos da Silva Barbosa, de 35 anos, foi encontrado morto com um profundo golpe de arma branca no pescoço. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (16), por volta de 23h, no Bairro Goiabal, na região oeste de Macapá.

A vítima foi achada por parentes, caída em frente a casa onde morava, na Rua Raimundo Ramos da Silva.

Próximo ao corpo havia um botijão de gás e um terçado, o delegado Welligton Ferraz, trabalha com duas linhas de investigações.

A primeira hipótese é a de que Ramos tenha cometido suicídio utilizando o terçado, pois, durante o dia, teria procurado alguns parentes e pedido desculpas a eles sem nenhum motivo.

A outra linha é a de homicídio, já que o botijão que era pra estar na cozinha foi encontrado em frente a casa e próximo ao corpo do morador, como se ele tivesse sido atacado após tentar impedir um possível furto a residência.

Ferraz ressaltou que uma dessas possibilidades irão se confirmar durante as investigações.

“Se se confirmar o suicídio, a gente vai sugerir o arquivamento do caso. Agora se for um homicídio ou um latrocínio, a gente coletou alguns elementos que poderão a ajudar a descobrir a autoria”, resumiu o delegado.