Randolfe pede a ministro apoio para facilitar visto a brasileiros que precisam entrar na Guiana

Reunião com chanceler ocorreu hoje em Brasília

Da Redação

A entrada sempre difícil de brasileiros na Guiana Francesa pela Ponte Binacional, que liga Oiapoque a Saint-Georges, foi um dos temas do encontro entre o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o ministro das Relações Exterior do Brasil, Mauro Vieira, na tarde desta terça-feira (7). A ideia da reunião foi discutir ações efetivas para ajustar essa relação.

Hoje, cidadãos franceses atravessam sem problemas pela ponte sem maiores exigências, mas não há reciprocidade. Os brasileiros são obrigados a assinar um seguro para acidentes (R$ 800) e o visto (R$ 390).

“Os franceses são muito bem-vindos ao Brasil e têm total facilidade de entrada, incentivam o comércio local e fazem girar a economia, mas também é necessário estudar a viabilidade de facilitar a emissão de visto para os brasileiros, principalmente os que moram em Oiapoque”, disse o senador.

Os dois discutiram ainda sobre pautas do Congresso Nacional e meio de melhorar as relações internacionais do Brasil.