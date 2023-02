Recém libertado após acusação de tráfico, homem é executado

O homicídio ocorreu na zona leste

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 30 anos, que recentemente foi preso por tráfico de drogas, foi morto por dois indivíduos, na noite desta terça-feira,14, em Macapá.

A execução aconteceu na Avenida do Canal do Jandiá, às 20h45, no Bairro Pacoval, zona leste da capital.

Segundo a polícia, Moisés Santana Pereira foi atacado, principalmente, com tiros na cabeça e morreu antes da chegada do Samu. Ele foi encontrado caído na calçada de uma residência. A PM cercou a região, mas os criminosos já haviam fugido.

O delegado Celso Pacheco e os investigadores da Delegacia de Homicídios tiveram dificuldades na coleta de informações, e a identidade dos assassinos seguem desconhecidas.

Agora, os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime.

Em função da prisão recente, investigadores suspeitam suspeita de execução motivada por acerto de contas com traficantes.

Familiares disseram que Moisés não foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele teria sido solto no dia seguinte, após audiência de custódia.