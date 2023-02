Religião sem igreja?

Veja a análise de Esdras 6

Bom dia! Fazer parte de uma igreja ajuda ou atrapalha a religião? Muitas pessoas tiveram experiências ruins em congregações, mas isso não pode ser um impeditivo. No capítulo 6 de Esdras encontramos um princípio que pode ajudar a entender essa questão. Neste trecho, o rei persa autoriza a reconstrução do templo de Jerusalém, reforçando mais uma vez que ter um local fixo para adoração de Deus é uma necessidade. Além disso, ser cristão é se envolver com pessoas, por mais que tenham ideias diferentes em alguns aspectos. Tenha um ótimo domingo (26).