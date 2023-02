Sambódromo é revitalizado, ganha mais luz e promete brindar retomada do Carnaval

Datas dos desfiles das escolas de samba de Macapá são 17 e 18. Nesta sexta (10), governador Clécio inspecionou obras de revitalização do Sambódromo

Por SELES NAFES

Iluminação, sistemas elétrico e hidráulico, banheiros, camarotes, salas de administração e outros espaços do Sambódromo de Macapá foram completamente revitalizados para a retomada dos desfiles de Carnaval no Amapá, que neste ano serão realizados dias 17 e 18 de fevereiro.

O sambódromo está sendo revitalizado pelo governo do Estado. Das antigas arquibancadas metálicas, apenas uma parte foi mantida. Mesmo assim, a estimativa é de que as arquibancadas existentes, camarotes e entorno comportem cerca de 20 mil pessoas.

Um dos destaques da revitalização do sambódromo é a iluminação interna e o sistema de refletores em LED virado para a avenida. Além das torres de ambos os lados, haverá uma linha de refletores entre os camarotes e as arquibancadas de concreto, o que promete dar mais vida ao colorido das alegorias.

A reta final das obras, que também incluem nova pavimentação da Avenida Ivaldo Veras, foi inspecionada nesta sexta-feira (10) pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), que defendeu o investimento em função da cadeia econômica gerada a partir dos desfiles.

O evento é organizado pela Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), após dois anos sem desfiles por conta da pandemia de covid-19. As 10 escolas confirmaram presença, e receberam cerca de R$ 400 mil (cada) de repasses do governo do Estado e emenda do senador Davi Alcolumbre (UB).

O presidente da Liesap, Jocildo Lemos, explicou que o repasse individual não chega à metade do que cada escola terá de investir em alegorias, figurinos, instrumentos e outros aspectos importantes do desfile.