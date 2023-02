Sambódromo reabre os portões para o samba após 8 anos

Estrutura revitalizada ocorreu foi entregue pelo governador Clécio Luís nesta sexta, primeiro dia de desfiles de carnaval 2023 em Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Após 8 anos, o Sambódromo reabriu os portões da Avenida Ivaldo Veras para as escolas de samba do Amapá. A estrutura foi entregue nesta sexta-feira (17), primeiro dia do desfile oficial em Macapá

A estrutura, localizada na zona sul de Macapá, passou por uma grande reforma nas últimas semanas. Uma grande estrutura foi montada para garantir a segurança dos brincantes, trabalhadores e do público.

O carnaval deste ano no Amapá recebeu investimentos de R$ 5,5 milhões, recurso de emenda do senador Davi Alcolumbre (UB) e contrapartida do Estado, através das Secretarias de Cultura (Secult) e Turismo (Setur).

Parte do investimento foi usado na revitalização do Sambódromo, palco dos desfiles. O local passou por reformas e revitalização nas salas usadas por projetos de dança que utilizam o local; arquibancada, cabines de imprensa, banheiros, rampa de acesso para deficientes físicos e a iluminação.

Para as entidades carnavalescas receberam R$ 3,5 milhões. Desse valor, R$ 500 mil foi direcionado para realização dos desfiles de blocos realização de Carnaval de rua em todo estado e para mais 40 atrações voltadas as festividades. O restantes foi para as 10 escolas de samba.

Para a realização do evento, a Secult destinou valor de R$ 1,5 milhão que foram direcionados para estrutura de cabines para jurados, palco, som, iluminação. O complexo conta ainda com estrutura para os empreendedores que vão explorar o comercio no local, e segurança.

Na solenidade de entrega, o governador Clécio Luís (SD) enfatizou que apenas recurso da Cultura e do Turismo foi usado par a realização do carnaval 2023. Ele evidenciou isto por causa de ataques políticos por causa da realização do evento.

“Nenhum centavo saiu da saúde, educação, esporte ou de outro lugar, sai da cultura e do turismo federal e vem pro Amapá. Que seja um carnaval de alegria, prazer, mas de oportunidades, para gerar emprego e renda”.

Clécio também destacou a continuidade aos projetos iniciados na gestão anterior, como o do carnaval.

“Coube a mim como governador e conforme foi prometido durante a campanha, dar continuidade ao que estava dando certo e o carnaval e uma dessas coisas, porque alguns repasses já haviam sido feitos. E coube a mim, juntamente com toda a equipe, fazer o terceiro e último repasse para as escolas e complementar esse valor para repassar aos outros municípios que solicitaram”, pontuou.