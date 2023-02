Santana celebra 265 anos de fundação do povoado

Programação acontece na Ilha de Santana, que faz parte do município a 17 km de Macapá.

A exemplo da capital do estado, de Santana também fará festa no dia 4 de fevereiro – dia da fundação da cidade de Macapá. Mas, o município a 17 km da capital, celebrará os 265 da elevação do status de localidade para povoado.

A programação, promovida pela prefeitura, inicia às 6h com o passeio ciclístico da Trilha Samaúma 2023 e contará com um trajeto de aproximadamente 18 km. Em seguida, haverá a cerimônia oficial com a benção do pároco, roda de conversa e show com os artistas da Ilha de Santana.

A população em geral e os atletas que desejarem participar da comemoração poderão fazer a travessia para a Ilha de Santana com o auxílio dos catraios, que ficarão disponíveis às margens do rio.

História

A partir da conquista das terras, em 1632, na batalha do Cumaú, formou-se o agrupamento populacional que despontou às margens do Rio Amazonas.

Até a criação oficial do povoado, foram mais de 126 anos de serviços à coroa portuguesa, prestados pelos caboclos e indígenas luso-brasileiros.

A emancipação de Santana, no dia 4 de fevereiro de 1758, ao status de povoado, concedeu aos Santanenses, a cidadania plena, em reconhecimento aos seus esforços para com a pátria, garantindo assim, os mesmos direitos que os moradores portugueses.